7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Misteri Dibintangi Jung Yong Hwa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru misteri Jung Yong Hwa, termasuk ada drakor terbaru Brain Works.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru misteri milik Jung Yong Hwa memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru misteri yang menampilkan Jung Yong Hwa biasanya mencetak rating tinggi.

Diketahui Jung Yong Hwa telah membintangi drama terbaru berjudul Brain Works.

Drama ini rencananya akan tayang pada 2 Januari 2022 mendatang.

Member grup CNBLUE ini akhirnya kembali ke layar kaca setelah membintangi drakor terakhirnya yaitu Sell Your Haunted House (2021).

Drakor ini merupakan drakor bergenre misteri.

Drama ini juga turut dibintangi oleh aktor Cha Tae Hyun dan aktris Ye Ji Won.

Selain drakor Brain Works, berikut drama Korea terbaru misteri Jung Yong Hwa.

1. Sell Your Haunted House (2021).

2. The Package (2017).

3. The Three Musketeers (2014).

4. Marry Him If You Dare (2013).

5. Gentleman's Dignity (2012).

