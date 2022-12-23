Drakor Terbaru

13 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, The Interest of Love Lesu

Update perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022, drakor The Interest of Love mengalami penurunan. Simak selengkapnya berikut ini.

Penulis: Putri Salamah | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 13 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, The Interest of Love Lesu
Twitter/@kimyoungdaes
Ilustrasi. Berikut rating drama Korea terbaru Desember 2022, ada drakor The Interest of Love yang merosot.  

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru Desember 2022, ada drakor The Interest of Love yang merosot. 

Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Unlock My Boss terpantau stabil.

Sementara rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor May I Help You berakhir cukup baik. 

Berikut rating selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (23/12/2022).

1. The Interest of Love (2022)

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Rating drama Korea terbaru yang tayang pada Rabu (21/12/2022) merosot di episode 2, yang meraih 1,9 persen.

Perolehan rating tersebut lebih rendah dari rating episode perdana yang cukup baik yakni 3,1 persen.

Drama Korea terbaru yang diperankan oleh Moon Ga Young dan Yoo Yeon Seok ini mengisahkan tentang karyawan Bank KCU Cabang Yeongpo yang terjebak dengan masalah cinta.

2. Unlock My Boss (2022)

Rating drakor Unlock My Boss masih berada di angka 1,2 persen pada episode 6 dan 1,1 persen di episode 5.

Drama Korea terbaru Unlock My Boss ratingnya kembali naik di atas 1 persen di episode 4 yakni 1,2 persen.

Sedikit naik dari rating episode 3 yang mencetak 1,1 persen.

Untuk episode 2, Unlock My Boss hanya mencetak rating 0,9 persen.

Angka tersebut menandai penurunan rating episode 1 yang mencetak rata-rata nasional 1,1 persen.

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Sumber: Tribun Lampung
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