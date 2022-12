Rekomendasi Drama Korea Januari 2023, Ada Drakor Brain Works Dibintangi Jung Yong Hwa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru yang akan tayang pada Januari 2023, ada drakor terbaru berjudul Brain Works yang dibintangi Jung Yong Hwa.

Selain itu juga, ada drama Korea terbaru atau drakor Can We Be Strangers yang akan tayang pada Januari 2023.

Diketahui, drama Korea terbaru yang tayang tahun depan, menyajikan banyak genre, rekomendasi drama Korea tayang Januari 2023 wajib untuk disimak.

Drakor Can We Be Strangers termasuk satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru yang tayang pada Januari 2023.

Agar tak penasaran, berikut Tribunlampung.co.id merangkumnya untuk Anda:

1. Can We Be Strangers (2023).

Drama ini akan tayang pada 18 Januari 2023.

Drakor milik Kang Sora ini bergenre komedi romantis.

Drama ini akan tayang sebanyak 12 episode di kanal ENA.

Drama ini mengikuti pengacara perceraian bintang Oh Ha Ra (Kang Sora) dan mantan suaminya Goo Eun Beom (Jang Seung Jo) yang juga seorang pengacara.

Oh Ha Ra, seorang ahli di bidang studinya. Ia dikenal sebagai "dewi litigasi". Dia sudah mengambil keputusan tentang bagaimana dia seharusnya membenci mantan suaminya.

Latar belakang drama ini adalah firma hukum yang secara khusus menangani hukum perceraian.

2. Brain Works (2023).

Serial Brain Works rencananya dijadwalkan tayang pada 2 Januari 2023 mendatang di jaringan televisi KBS2.