Rizky Kinos Akhirnya Jalani Operasi Setelah 2 Tahun Idap Penyakit Saraf Kejepit

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rizky Kinos akhirnya jalani operasi setelah dua tahun mengidap penyakit saraf kejepit hernia nukleus pulposus (HNP).

Kabar suami Nycta Gina itu jalani operasi diketahui dari unggahan di akun media sosialnya.

Dalam unggahannya, Rizky Kinos terlihat membagikan kondisi terbarunya setelah operasi.

Diketahui, belum lama ini, pembawa acara kondang Rizky Kinos menderita salah satu penyakit di bagian pinggang.

Sang istri, Nycta Gina sebelumnya juga menyampaikan bahwa Rizky Kinos menderita saraf kejepit.

Rizky Kinos bahkan sudah mengalami kondisi low back pain selama dua tahun ke belakang.

Terkini, Rizky Kinos membagikan kabarnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Awalnya, Rizky Kinos menceritakan bahwa dirinya sudah menderita penyakit saraf kejepit selama dua tahun.

"One of the best new year gift for me (Salah satu hadiah tahun baru terbaik untuk saya)."

"Karena memang ini adalah sesuatu yang sangat gw butuhkan sejak 2 tahun lalu," tulis Rizky Kinos dikutip TribunStyle dari Instagram, Jumat (23/12/2022).

Segala usaha pernah dilakukan Rizky Kinos, namun sayangnya penyakit itu tidak juga sembuh total.

"Berusaha denial dengan berbagai macam alasan, nyoba berbagai macam cara, u named it; fisio terapi, massage, laser, stretching, koyo, bantal terapi, obat pain killer, akupuntur, chiropractic, dll udah gue coba," sambungnya.

"Hasilnya?! Sembuh tapi hanya untuk sementara aja," lanjutnya.

"Karena memang kasus gue udah mengharuskan untuk operasi.. Gue nya aja yang ciut ga berani," tambahnya.

