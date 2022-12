Suzuki Persada Lampung Raya Gathering Pesta Akhir Tahun Bertema Eco Driving Campaign

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Suzuki Persada Lampung Raya menggelar gathering akhir tahun dengan tema Eco Driving Campaign.

Gathering berlangsung di Hotel Bukit Randu, di jalan Kamboja nomor 1 kebun jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Jumat (23/12/2022) malam.

Operation Manager Suzuki Persada Lampung Raya, Heri Andrian mengapresiasi dan berterimakasih kepada para konsumen dan calon konsumen yang ikut hadir pada acara gathering.

Menurutnya, acara ini bisa digelar berkat dukungan dari konsumen setia Suzuki.

“Eco Driving Campaign ini merupakan kampanye strategi komunikasi dari Suzuki Persada untuk membangun hubungan baik dengan konsumen pengguna All New Ertiga Hybrid, agar konsumen dapat merasakan keunggulan mobil All New Ertiga Hybrid secara maksimal," ujar Heri.

Eco Driving Campaign ini adalah kegiatan marketing bagian dari after sales All New Ertiga Hybrid sebagai nilai tambah dan apresiasi Suzuki bagi konsumen yang telah membeli mobil All New Ertiga Hybid.

Untuk dapat merasakan sensasi berkendara yang maksimal Suzuki Persada melakukan sharing kepada konsumen pembeli All New Ertiga Hybrid, bagaimana berkendara secara eco (eco driving) dengan memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di All New Ertiga Hybrid.

"Ada beberapa program menarik yang kami berikan, yaitu Potongan 2x Angsuran bagi konsumen yang melakukan transaksi pada hari ini,” tutur Heri.

DP ringan New Carry 5,9 Jutaan, All New Ertiga 5,9 Jutaan, XL7 8,9 Jutaan.

Selain itu, juga ada hadiah langsung berupa lemari es, TV, Handphone, Mesin Cuci, Air Flyer, Microwave dan barang elektronik lainnya setiap pemesanan kendaraan saat gathering.

Heri Andrian menjelaskan, bahwa konsumen tidak perlu ragu karena PT. Persada Lampung Raya memiliki banyak jaringan dealer di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Konsumen juga jangan khawatir terkait dengan service kendaraannya karena PT. Persada Lampung Raya memiliki jaringan service di beberapa kabupaten dan kota.

“Dan tentunya juga memiliki Home Service yang bisa antar jemput kendaraan konsumen dan service langsung kerumah,” tandas Heri. (*)

