11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Dibintangi Shin Se Kyung

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktris Shin Se Kyung.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Shin Se Kyung memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru romantis Shin Se Kyung punya cerita yang menarik.

Shin Se Kyung akan membintangi drakor terbaru berjudul Sejak yang akan tayang pada 2023 mendatang.

Drakor ini juga dibintangi oleh aktor tampan Jo Jung Suk.

Drakor Sejak merupakan drakor bertemakan sejarah.

Shin Se Kyung akan kembali membintangi serial setelah drakor terakhirnya yaitu Run On (2022).

Drakor Sejak akan menjadi drakor sejarah terbarunya.

Selain drakor terbaru Sejak, berikut rekomendasi drakor romantis lainnya dibintangi Shin Se Kyung.

1. Run On (2020).

2. Rookie Historian Goo Hae-Ryung (2019).

3. Black Knight: The Man Who Guards Me (2017).

4. The Bride of Habaek (2017).

5. The Roots of Throne (2015).

