Harga Bahan Kebutuhan Pokok Naik, Kini Cabai Caplak Sentuh Rp 60 Ribu per Kg

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jelang tahun baru, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Lampung mengalami kenaikan.

Salah seorang pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung, Lampung, Yanto mengatakan, cabai rawit gunung dari Rp 50 ribu jadi Rp 60 ribu per kg, dan cabai rawit biasa dari Rp 48 ribu jadi Rp 50 ribu per kg.

"Harga cabai lain, sebenarnya mengalami kenaikan harga juga, tapi tidak banyak," kata Yanto, Sabtu (24/12/2022).

Menurutnya, kini harga cabai merah Rp 30 ribu per kg, cabai hijau Rp 15 ribu per kg, cabai caplak kecil Rp 35 ribu per kg, dan cabai caplak besar Rp 40 ribu per kg.

Kemudian bawang merah Rp 30 ribu per kg, bawang putih Rp 24 ribu per kg, rampai Rp 18 ribu per kg, dan tomat Rp 10 ribu per kg.

"Saya juga menjual minyak tawon ukuran 900 ml, harganya Rp 16 ribu," urai Yanto.

Salah seorang pedagang bahan kebutuhan pokok Pasar Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Kasiyem mengatakan, harga bahan kebutuhan pokok sudah naik sejak hari ini.

Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai caplak.

Harga cabai caplak dari Rp 50 ribu per kg naik jadi Rp 60 ribu per kg.

Selain cabai caplak, harga cabai merah juga mengalami kenaikan, dari Rp 40 ribu jadi Rp 60 ribu per kg.

Namun harga cabai hijau dan cabai rawit masih normal.

Cabai hijau Rp 25 ribu per kg, dan cabai rawit Rp 60 ribu per kg

Begitupun harga bahan kebutuhan pokok lain masih normal, di antaranya tomat dari Rp 14 ribu per kg jadi Rp 12 ribu per kg, rampai Rp 20 ribu per kg, bawang merah Rp 40 ribu, dan bawang putih Rp 30 ribu per kg.

Meri dari Toko Diorama mengatakan, harga telur ayam mengalami kenaikan dari Rp 23 ribu jadi Rp 29 ribu per kg.

Kemudian minyak tawon dari Rp 15 ribu jadi Rp 16 ribu.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)