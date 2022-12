Regina Juara Indonesia Idol Melahirkan Anak Pertama, Beri Arti Nama Prajurit Terkenal 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pasangan Regina Ivanova dan Lucky Jayadi baru saja dikarunai anak pertama mereka.

Regina Ivanova melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki pada Rabu (22/6/2022).

Kabar Regina Ivanova melahirkan anak pertamnya dibagikan di akun Instagram pribadinya @ivanova.regina

Juara Indonesian Idol musim ke-7 tersebut melahirkan di Rumah Sakit Colombia Asia, Pulomas, Jakarta sekitar pukul 08.24 WIB.

Dalam akun tersebut Regina tampak mengunggah potret keluarga kecilnya pasca-persalinan.

Tampak dirinya yang masih berbaring di kasur rumah sakit dengan mata terpejam, tampak senyum tipis menghiasi wajahnya.

Sementara Lucky memandangi buah hatinya sambil tersenyum lebar.

Pada caption foto, Regina menuliskan arti nama sang buah hati.

Putra pertamanya itu diberi nama Nathaniel Luigi Jayadi.

Wanita kelahiran 4 Desember 1986 juga membeberkan makna nama si kecil.

"Nathaniel is a biblical given name derived from the Hebrew נְתַנְאֵל (Netan'el), which means "God/El has given" or "Gift of God/El."

(Nama pemberian alkitabiah yang berasal dari bahasa Ibrani (Netan'el), yang berarti Tuhan/El telah memberikan" atau Hadiah Tuhan/El)," bebernya.

Sementara itu, Luigi memiliki arti prajurit terkenal yang diambl dari nama laki-laki asal Italia.

Luigi juga merupakan kombinasi dari namanya dan sang suami, Lucky dan Gina.