12 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Rating Drakor Red Balloon Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru Desember 2022, rating drakor Red Balloon terus naik.

Sedangkan drama Korea terbaru Three Bold Siblings, Alchemy of Souls 2 dan The Forbidden Marriage justru mengalami penurunan rating.

Drama Korea terbaru Reborn Rich berhasil mencetak rating rekor tertinggi baru di episode 15.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Minggu (25/12/2022).

1. Red Balloon (2022)

Rating Red Ballon Kembali mengalami peningkatan di episode 3, dengan meraih 5,1 persen.

Drama Korea terbaru Red Ballon naik ke rating 4,5 persen pada episode 2, lebih besar dari perolehan rating episode 1 yang mencetak 3,7 persen.

Drama Korea yang baru tayang pada 17 Desember 2022 ini mengisahkan, beberapa orang yang berambisi mewujudkan keinginan mereka masing-masing.

Drakor Red Ballon dibintangi aktor dan aktris ternama Korea Selatan seperti Seo Ji Hye, Lee Sung Jae, Lee Sang Woo, dan Hong Soo Hyun.

2. Three Bold Siblings (2022)

Rating Three Bold Siblings merosot di episode 27, dengan mencetak rata-rata nasional 19,4 persen.

Padahal di episode 26 ratingnya melonjak naik dari episode sebelumnya, dengan mencetak 22,5 persen.

Di episode 25, ratingnya sempat menurun dari episode sebelumny yakni di angka 21,2 persen.

Drakor Three Bold Siblings tetap pertahankan rating terbaiknya, dengan mencetak rata-rata nasional 22,5 persen di episode 24.