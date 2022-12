13 Rekomendansi Drama Korea Terbaru Park Seo Joon, Pemain Drakor Gyeongseong Creature

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktor Park Seo Joon.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Park Seo Joon memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru romantis Park Seo Joon punya cerita yang menarik.

Namun kini, Park Seo Joon akan segera comeback berakting setelah dua tahun lalu membintangi drakor Record of Youth (2020).

Dia terpilih sebagai deretan aktor yang membintangi drakor Gyeongseong Creature, serial misteri yang dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Park Seo Joon bahkan didapuk sebagai pemeran utama dan akan beradu akting dengan aktris cantik Han So Hee pada serial yang tayang di Netflix tersebut.

Diketahui Gyeongseong Creature merupakan karya duet sutradara Jung Dong-Yoon dengan penulis naskah Kang Eun-Kyung.

Mengambil latar waktu tahun 1945, tayangan tersebut akan mengangkat kisah dua orang yang berusaha mencari kumpulan orang hilang dan mengungkap kisah yang terjadi sebenarnya.

Selain drama Korea terbaru Gyeongseong Creature, berikut drakor terbaru yang juga dibintangi Park Seo Joon.

1. Record of Youth (2020)

2. Itaewon Class (2020)

3. What's Wrong With Secretary Kim (2018)

4. Fight for My Way (2017)

5. Hwarang (2016)

