12 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Red Balloon Perlahan Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Red Balloon terus meningkat tiap episodenya.

Sementara rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Reborn Rich menutup episode akhir dengan angka tertinggi sepanjang masa.

Adapaun rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Three Bold Siblings dan Alchemy of Souls 2 juga perlahan melonjak.

Berikut rating selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Senin (25/12/2022).

1. Red Balloon (2022)

Drakor Red Balloon kembali meningkatkan perolehan ratingnya di episode 4, dengan mencetak rata-rata nasional 6,1 persen.

Rating Red Ballon Kembali mengalami peningkatan di episode 3, dengan meraih 5,1 persen.

Drama Korea terbaru Red Ballon naik ke rating 4,5 persen pada episode 2, lebih besar dari perolehan rating episode 1 yang mencetak 3,7 persen.

Drama Korea yang baru tayang pada 17 Desember 2022 ini mengisahkan, beberapa orang yang berambisi mewujudkan keinginan mereka masing-masing.

Drakor Red Ballon dibintangi aktor dan aktris ternama Korea Selatan seperti Seo Ji Hye, Lee Sung Jae, Lee Sang Woo, dan Hong Soo Hyun.

2. Reborn Rich (2022)

Drama Korea terbaru yang dibintangi Song Joong Ki sukses besar menutup episode akhirnya, dengan mencetak rating 26,9 persen.

Perolehan rating akhir Reborn Rich itu menjadi rating tertinggi dari keseluruhan penayangan.

Angka tersebut merupakan rekor baru untuk posisi kedua dari seluruh drama kabel dalam sejarah Korea.

