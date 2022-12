14 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Weak Hero Class, Dibintangi Oh Dong Min

Ilustrasi Oh Dong Min.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Oh Dong Min yang bisa ditonton para pencinta drakor.

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Oh Dong Min memiliki beragam genre.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Oh Dong Min juga punya cerita yang menarik.

Memulai karier di dunia hiburan sejak 2008, Oh Dong Min sudah membintangi beragam serial.

Terbaru, dia berhasil mendapatkan peran di drakor terbaru The Interest of Love yang tayang di Netflix.

Beradu akting dengan Yoo Yeon Seok dan Moon Ga Young, pria 36 tahun ini berperan sebagai Yang Seok Hyeon.

Yang Seok Hyeon merupakan rekan kerja Ha Sang Su (Yoo Yeon Seok) di bank KCU Cabang Youngpo.

Dia juga digambarkan sebagai pemuda yang sedang patah hati karena baru memutuskan hubungannya dengan kekasihnya.

Adapun drama Korea terbaru The Interest of Love merupakan karya sutradara Jo Young Min, sementara naskahnya ditulis oleh Lee Seo-Hyun dan Lee Hyun-Jung.

Bercerita tentang kisah romantis di kantor, salah satu drakor terbaru Oh Dong Min ini bisa ditonton setiap Selasa dan Rabu.

Selain The Interest of Love, berikut drakor terbaru Oh Dong Min lainnya.

1. Weak Hero Class 1 (2022)

2. The Law Cafe (2022)

3. Memorials (2020)