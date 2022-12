9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Dibintangi Baek Jin Hee

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktris Baek Jin Hee.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Baek Jin Hee memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru romantis Baek Jin Hee punya cerita yang menarik.

Diketahui Baek Jin Hee kembali memerankan dakor terbarunya yaitu The Real Deal Has Come.

Drakor ini rencananya akan tayang pada 18 Maret 2023.

Drama yang juga dibintangi Ahn Jae Hyun ini rencananya tayang dengan jumlah 50 episode di kanal KBS2.

Baek Jin Hee diketahui memainkan drakor terakhirnya yaitu Curtain Call.

Kini ia kembali memerankan drakor The Real Deal Has Come yang disutradarai Han Joon Seo itu.

Rekomendasi drakor terbaru romantis dibintangi Baek Jin Hee.

1. Curtain Call (2022).

2. My Fellow Citizens (2019).

3. Feel Good To Die (2018).

4. Let's Eat 3 (2018).

5. Jugglers (2017).

