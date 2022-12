Masuki Momen Nataru, Sejumlah Harga Kebutuhan Pokok di Lampung Barat Merangkak Naik

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Tiba di momen Natal dan tahun baru (nataru), sejumlah harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Lampung Barat, Lampung terpantau merangkak naik, Senin (26/12/2022).

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Lampung Barat Tri Umaryani mengatakan, harga kebutuhan pokok tersebut berdasarkan perbandingan data harga dari minggu lalu sebelum memasuki momen nataru.

Tri Umaryani menambahkan, meskipun ada sejumlah harga kebutuhan pokok yang merangkak naik pada momen nataru ini, namun masih ada beberapa harga bahan yang stabil bahkan turun.

“Untuk minggu ini berdasarkan sidak pasar pada hari Jumat lalu, terpantau harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sedikit merangkak naik,” kata Tri.

“Namun kenaikan yang terjadi pun tidak terlalu signifikan, yang harganya stabil pun masih banyak, yang turun juga ada,” sambungnya.

Berikut ini merupakan update harga kebutuhan pokok di Lampung Barat berdasarkan perbandingan dari data minggu lalu.

Untuk beras medium dari 10 ribu naik menjadi 10.500 per kg, beras premium stabil di harga Rp 11 ribu per kg, gula pasir dari Rp 14.500 naik menjadi Rp 15 ribu per kg, minyak curah dari harga Rp 14 ribu naik menjadi Rp 15 ribu.

Selanjutnya minyak goreng sederhana dari Rp 15.500 naik menjadi 19.500, minyak goreng premium dari Rp 20.500 naik menjadi Rp 23 ribu, tepung terigu dari harga Rp 12 ribu naik menjadi Rp 15 ribu per kg, kedelai dari Rp 14 ribu per kg naik menjadi 15 ribu.

Kemudian daging sapi stabil di Rp 147.500 per kg, daging ayam ras stabil di harga Rp 37.500 per kg, daging ayam kampung Rp 67.500 per kg, telur ayam ras stabil di harga Rp 33.500 per kg.

Cabai merah besar Rp 29 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 37.500 per kg, cabai rawit merah Rp 47.500 per kg, cabai rawit hijau 47.500 per kg.

Bawang merah dari 32.500 naik menjadi 33.500 per kg, bawang putih kating dari Rp 35 ribu naik menjadi 37.500 per kg, bawang putih honan dari Rp 25 ribu naik menjadi 27.500 per kg.

Bawang bombay Rp 30 ribu per kg, garam halus dari Rp 11 ribu naik menjadi 12.500 per kg, ikan asin teri dari Rp 55 ribu turun menjadi 52.500 per kg, ikan kembung dari Rp 35 ribu naik menjadi Rp 40 ribu per kg, ikan tongkol dari Rp 32.500 naik 35 ribu per kg.

Susu kental stabil di harga Rp 13.500 per kaleng, susu bubuk Rp 41.500 per kotak, garam Rp 6.667 menjadi Rp 10 ribu per kg.

Kacang tanah dari Rp 30 ribu turun menjadi Rp 29 ribu per kg, kacang hijau dari 25 ribu naik menjadi 28 ribu per kg, mi instan stabil di harga Rp 3.500.