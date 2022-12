Sinopsis Drama Korea Terbaru The Real Deal Has Come Dibintangi Ahn Jae Hyun

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come (2023), merupakan drakor terbaru Ahn Jae Hyun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come (2023), merupakan drakor terbaru Ahn Jae Hyun.

Banyak yang mencari sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come yang menampilkan Ahn Jae Hyun.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come milik Le Bo Young, drakornya bergenre romantis.

Aktor tampan Ahn Jae Hyun kembali membintangi dramanya setelah Love With Flaws (2019).

Drakor The Real Deal Has Come rencananya akan tayang pada 18 Maret 2023 mendatang.

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor Reborn Rich Tertinggi

Baca juga: 14 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Oh Dong Min, Ada Drakor Romantis

Drakor ini tayang dengan jumlah 50 episode di kanal KBS2.

Tak hanya menampilkan Ahn Jae Hyun, drakor ini juga menampilkan aktris cantik Baek Jin Hee.

Agar tak penasaran, berikut sinopsis drakor terbaru The Real Deal Has Come.

Ahn Jae Hyun dikonfirmasi untuk bergabung dengan Baek Jin Hee dalam drama akhir pekan baru.

Melansir Soompi, diumumkan bahwa Ahn Jae Hyun akan berperan sebagai pemeran utama pria di KBS2 “The Real Deal Has Come!”.

Peran tersebut awalnya akan dimainkan oleh Kwak Si Yang yang memutuskan mundur karena bentrok penjadwalan.

Drakor ini mengangkat kisah tentang pertemuan seorang ibu tunggal bernama Oh Yeon Doo.

Dan juga seorang dokter kandungan dan ginekolog yang sangat terampil Gong Tae Kyung yang tidak ingin menikah.

Baek Jin Hee akan berperan sebagai Oh Yeon Doo dan Ahn Jae Hyun akan berperan sebagai Gong Tae Kyung.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Doona, Cerita Mahasiswa Miskin dan Mantan Bintang K-Pop

Baca juga: 13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Gyeongseong Creature, Park Seo Joon Membintangi