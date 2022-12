Promo Lucky Angpao hingga Rp 150 Ribu di Matahari Department Store

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Matahari Department Store di Bandar Lampung, Lampung kembali menggulirkan promo menarik untuk pelanggan setia Matahari Department Store.

Assistant Supervisor Cashier Matahari Department Store Hadi Ismanto mengatakan, kali ini promo yang digulirkan adalah lucky angpao hingga Rp 150 ribu.

Promo lucky angpao itu berlaku setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di tanggal 26 Desember 2022-21 Januari 2023.

"Lucky angpao itu bisa didapatkan pelanggan dengan memetik angpao di pohon keberuntungan," kata Hadi, Selasa 27 Desember 2022.

Ketentuan mendapatkan lucky angpao itu pelanggan harus berbelanja minimal Rp 500 ribu dalam satu struk.

Pada saat pelanggan melakukan transaksi pembelanjaan, pelanggan wajib menyertakan Matahari Rewards.

Satu kali pembelanjaan, hanya bisa mendapatkan satu lucky angpao, karena promo lucky angpao tidak berlaku kelipatan.

Lucky angpao itu berisi voucher belanja yang bisa digunakan untuk pembelanjaan berikutnya di Matahari Department Store.

Pembelanjaan bisa sesuai bisa sesuai dengan nominal voucher, dan bisa sebagai potongan harga jika nominal belanja melebihi nominal voucher.

Supervisor Kasir Matahari Department Store Johansyah menambahkan, promo selanjutnya adalah Matahari Rewards Day yang berlaku tanggal 28 dan 29 Desember 2022.

Promo ini berlaku untuk pemilik Matahari Rewards Red dan Diamond.

Di promo ini jika melakukan pembelanjaan minimal Rp 880 ribu dalam satu struk, maka pemilik Matahari Rewards Red akan mendapatkan bonus poin sebesar 50 ribu.

Sedangkan Matahari Rewards Diamond akan mendapatkan poin sebesar 88 ribu.

Bonus poin akan diberikan ke kartu member dari sistem maksimal 10 hari kerja dari periode promo berakhir.

"Setiap member hanya mendapatkan satu kali bonus poin selama promo," ujar Johan

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)