Tayang di 2023, MAXstream Rilis Official Teaser Skaya and The Big Boss, Series Drama Romantis

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Memperkuat komitmen sebagai ‘home of entertainment’, Telkomsel melalui platform MAXstream konsisten menghadirkan ragam konten hiburan digital orisinal yang akan tayang di tahun 2023.

Ini juga untuk menghibur sekaligus memberi keseruan bernilai tambah di setiap aktivitas masyarakat Indonesia.

Salah satunya melalui Skaya and The Big Boss, serial drama romantis yang akan hadir di MAXstream pada Januari 2023.

Sebagai upaya memenuhi rasa penasaran masyarakat, MAXstream secara resmi merilis official teaser Skaya and The Big Boss di event Telkomsel Poin Festival yang berlangsung di Summarecon Mall Serpong, pada 16-18 Desember 2022 lalu.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, hadirnya serial drama romantis terbaru ini akan semakin melengkapi sekaligus memperbanyak pilihan konten hiburan digital series terbaik.

Nirwan menuturkan, series drama ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui MAXstream kapan saja dan di mana saja.

Nirwan menuturkan, saat ini terdapat lebih dari 80 judul MAXstream original series yang telah dihadirkan untuk memberikan ragam keseruan baru yang dapat menghibur keseharian masyarakat.

“Upaya ini merupakan wujud komitmen Telkomsel yang terus mengedepankan prinsip customer centricity. Ini untuk melampaui ekspektasi pelanggan dalam menghadirkan konten orisinal berkualitas,” kata Nirwan.

Hal ini guna membuka lebih banyak peluang hadirnya ragam hiburan digital berkualitas karya anak negeri.

Skaya and The Big Boss merupakan serial drama yang diadaptasi dari sebuah novel wattpad karya Marsella Tina dengan judul serupa, yang telah sukses dibaca lebih dari 14 juta kali.

Berkolaborasi dengan Unlimited Production, serial yang disutradarai oleh Indra Gunawan tersebut akan dibintangi oleh aktris/ aktor kenamaan Tanah Air, di antaranya Natasha Wilona, Rayn Wijaya, Tika Bravani, Jonathan Alden, dan bintang ternama lainnya.

Konten serial terbaru MAXstream ini berkisah tentang Skaya (diperankan Natasha Wilona) yang harus menyamar sebagai kembaran identiknya bernama Skara (diperankan Jonathan Alden) yang bersekolah di SMA Millenia.

Hal tersebut dilakukan Skaya untuk menggantikan kembarannya yang dalam kondisi sakit agar dapat lulus sekolah. Ia hanya akan menggantikan Skara sampai Skara sembuh dan bisa bersekolah lagi.

Dari situlah warna-warni kehidupan Skaya pun dimulai. Keputusannya untuk menggantikan saudara kembarnya itu membuat Skaya menemui hal-hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.