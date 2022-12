15 Rekomendasi Drama Korea Lee Si Hoon, Ada Drakor Terbaru The Interest of Love

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drakor terbaru Lee Si Hoon, termasuk drama Korea The Interest of Love yang tayang di Netflix.

Apalagi rekomendasi drakor terbaru Lee Si Hoon memiliki beragam genre, termasuk drama Korea romantis.

Bukan hanya itu, rekomendasi drakor terbaru Lee Si Hoon termasuk drama Korea romantis juga punya cerita yang menarik.

Terbaru, dia berhasil mendapatkan peran di drakor terbaru The Interest of Love yang tayang di Netflix.

Beradu akting dengan Yoo Yeon Seok dan Moon Ga Young, Lee Si Hoon berperan sebagai Ma Du Sik.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru National Death Penalty Vote, Kisah Napi Hadapi Hukuman Mati

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Park Hyung Sik, Youth Climb The Barrier

Ma Du Sik merupakan rekan kerja Ha Sang Su (Yoo Yeon Seok) dan Ahn Su Yeong (Moon Ga Young) di bank KCU Cabang Youngpo.

Dia digambarkan sebagai orang yang tenang, tetapi menjengkelkan dan oportunis.

Bersama rekan kerjanya yang lain, Lee Ku Il (Park Hyung Soo), mereka dijuluki sebagai DOM (Dua Orang yang Menjengkelkan) di kantor.

Adapun drama Korea terbaru The Interest of Love merupakan karya sutradara Jo Young Min, sementara naskahnya ditulis oleh Lee Seo-Hyun dan Lee Hyun-Jung.

Bercerita tentang kisah romantis di kantor, salah satu drakor terbaru Lee Si Hoon ini bisa ditonton setiap Rabu dan Kamis.

Selain The Interest of Love, berikut judul drakor terbaru Lee Si Hoon lainnya.

1. All of Us Are Dead (2022).

2. Moonshine (2021).

3. Chimera (2021).

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Curtain Call dan Summer Strike Berakhir

Baca juga: 8 Rekomendasi Drama Korea Park Hyung Soo, Ada Drakor Terbaru Interest of Love