9 Rekomendasi Drama Korea Misteri, Dibintangi Kang You Seok

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea misteri, aktor Kang You Seok ikut membintangi.

Penggemar banyak yang mencari tahu rekomendasi drama Korea misteri yang menampilkan Kang You Seok sebagai pemeran utama.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru misteri milik Kang You Seok biasanya punya cerita yang menarik.

Diketahui Kang You Seok akan memerankan drakor terbaru berjudul Payback.

Drakor ini rencananya akan tayang pada 6 Januari 2023 mendatang.

Drama ini juga menampilkan aktor ternama Lee Sun Kyun.

Kang You Seok berperan menjadi Jang Tae Chun pada drama bergenre misteri ini.

Drama ini merupakan drama garapan sutradara Lee Won Tae.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Kim Won Suk.

Selain drakor Payback, simak rekomendasi drakor dibintangi Kang You Seok.

1. Black Knight (2022).

2. I Have Not Done My Best Yet (2022).

3. Beyond Evil (2021).

4. Start-Up (2020).