14 Rekomendasi Drama Korea Yang Jo A, Darkor Priest hingga Bargain

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drakor terbaru Yang Jo A, ada drama Korea The Interest of Love yang sedang tayang di Netflix.

Diketahui rekomendasi drakor terbaru Yang Jo A memiliki beragam genre, termasuk drama Korea romantis.

Selain itu, rekomendasi drakor terbaru Yang Jo A termasuk drama Korea romantis juga punya cerita yang menarik.

Terbaru, dia terpilih untuk berperan di drakor terbaru The Interest of Love yang tayang di Netflix.

Beradu akting dengan Yoo Yeon Seok dan Moon Ga Young, Lee Si Hoon berperan sebagai Seo Min Hae.

Seo Min Hae merupakan rekan kerja Ha Sang Su (Yoo Yeon Seok) dan Ahn Su Yeong (Moon Ga Young) di bank KCU Cabang Youngpo.

Di sana, dia menjadi kepala tim deposito.

Adapun drama Korea terbaru The Interest of Love merupakan karya sutradara Jo Young Min, sementara naskahnya ditulis oleh Lee Seo-Hyun dan Lee Hyun-Jung.

Bercerita tentang kisah romantis di kantor, salah satu drakor terbaru Yang Jo A ini bisa ditonton setiap Rabu dan Kamis.

Selain The Interest of Love, berikut judul drakor terbaru Yang Jo A lainnya.

1. Bargain (2022)

2. If You Wish Upon Me (2022)

3. Melancholia (2021)

4. Reflection of You (2021)