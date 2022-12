Sinopsis Drama Korea Terbaru Our Blooming Youth, Kisah Hidup Pangeran Dikutuk

Sinopsis drama Korea terbaru Our Blooming Youth, pangeran dikutuk bertemu wanita jenius dan ungkap kebenaran.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sinopsis drama Korea terbaru Our Blooming Youth, drakor yang akan tayang tahun 2023 dari tvN.

Drama Korea terbaru Our Blooming Youth ini berkisah tentang seorang pangeran yang dikutuk namun tidak tahu siapa yang melakukannya.

Selanjutnya dalam sinopsis drama Korea terbaru Our Blooming Youth, pangeran itu akan bertemu seorang wanita jenius dan mereka saling kerjasama ungkap kebenaran.

Drama Korea Our Blooming Youth sebelumnya dikenal dengan judul Youth Monthly Talk.

Aktor tampan Park Hyung Sik akan jadi bintang drama Our Blooming Youth ini.

Dalam drama Korea Our Blooming Youth, Park Hyun Sik akan beradu akting dengan Jeon So Nee.

Dikutip dari Naver.com, drama Korea Our Blooming Youth dijadwalkan tayang pada malam Senin dan Selasa di bulan Februari tahun 2023.

Drama ini menceritakan tentang kisah yang terjalin antara Putra Mahkota Lee Hwan dan Min Jae Yi.

Min Jae Yi adalah perempuan jenius yang diperankan oleh Jeon So Nee.

Putra Mahkota Lee Hwan adalah seorang pangeran yang menderita kutukan misterius.

Peran lainnya adalah Min Jae Yi, seorang wanita jenius yang dituduh membunuh anggota keluarganya.

Putra Mahkota Lee Hwan dan Min Jae Yi akan terhubung dan saling menyelamatkan kehidupan.

Kisah romansa mereka berkembang, seorang pria menyelamatkan wanita dari tuduhan palsunya dan wanita menyelamatkan pria dari kutukannya.

Selama kehidupannya Putra Mahkota Lee Hwan sendirian di perpustakaan berdebu.