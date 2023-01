11 Rekomendasi Drama Korea dengan Rating Tertinggi yang Tayang 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drakor terbaru dengan rating tertinggi sepanjang 2022. Ada berbagai genre drama Korea yang dengan rating tertinggi sepanjang tahun 2022, mulai dari drama fantasi, romantis, thriller, hukum, hingga drama keluarga.

Deretan drama Korea yang Tribun Lampung rangkum berdasarkan perolehan rating tertinggi pada 2022 ini masuk dalam drakor terpopuler karena memiliki plot cerita yang menggugah.

Berikut rangkuman 11 rekomendasi drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang 2022.

1. Reborn Rich

Tayang menjelang akhir tahun 2022, drakor terbaru Reborn Rich berhasil masuk sebagai drama Korea rating tertinggi.

Serial yang dibintangi Song Joong Ki ini menutup tayangan mereka pada 25 Desember 2022 lalu dengan hasil yang memuaskan, yakni 26,9 persen.

Perolehan itu bahkan sukses menggeser posisi Sky Castle (2018) yang berhasil meraih rekor rating tertinggi sebsera 23,8 persen.

Selain itu, Reborn Rich juga didapuk sebagai drama Korea JTBC kedua yang mendapatkan rating tinggi sepanjang sejarah di bawah drakor The World of The Married (2020) yang berhasil meraih rating 28,4 persen.

Sejak awal penayangan pun, Reborn Rich diketahui tampil begitu menjanjikan melalui kisah balas dendamnya. Adapun tayangan ini dapat ditonton streaming di aplikasi berbayar Viu.

Judul: Reborn Rich

Genre: fantasi, drama romantis

Pemain: Song Joong Ki, Jeon Yeo Been

Jumlah Episode: 16 episode

Tayang: JTBC, Viu

2. Three Bold Siblings

Masih tayang, Three Bold Siblings masih terus mempertahankan rating yang tinggi dalam penayangannya hingga tembus dua digit.

Pada episode terbarunya, tayangan yang dapat ditonton di KBS2 ini mendapatkan rating 22,8 persen. Padahal sebelumnya pada episode 28, Three Bold Siblings berhasil mendapatkan peringkat rata-rata 23,5 persen.

Meski turun, drakor terbaru Lee Ha Na ini tetap tampil memuaskan hingga mempertahankan posisi ratingnya yang tembus dua digit.