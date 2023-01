11 Rekomendasi Drama Korea Romantis Park Hyung Sik, Ada Drakor Our Blooming Youth

Ilustrasi poster drakor. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi Park Hyung Sik pemeran utama drakor Our Blooming Youth (2023).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea romantis yang dibintangi Park Hyung Sik pemeran utama drakor terbaru Our Blooming Youth (2023).

Biasanya rekomendasi drama Korea romantis dibintangi Park Hyung Sik dicari penikmat drakor terbaru.

Agar tak penasaran, simak rekomendasi drama Korea romantis Park Hyung Sik.

Aktor tampan Park Hyung Sik akan kembali memerankan drama terbaru berjudul Our Blooming Youth atau Youth Climb The Barrier.

Drakor ini rencananya akan tayang pada 6 Februari 2023 mendatang.

Drakor ini merupakan karya sutradara Lee Jong Jae, sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Jung Hyung Jung, yang menggarap drama Korea Romance is a Bonus Book dan Lovestruck in the City.

Park Hyung Sik akan beradu akting dengan aktris Jeon So-Nee.

Drama ini merupakan drama produksi tvN dan akan tayang tiap Senin dan Selasa.

Selain drakor Our Blooming Youth, berikut rekomendasi drakor romantis dibintangi Park Hyung Sik.

1. Soundtrack 1 (2022).

2. Happiness (2021).

3. Suits (2018).

4. Strong Girl Bong-Soon (2017).

5. Hwarang (2016).

