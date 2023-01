Acha Septriasa Curhat Kesedihannya Keguguran Calon Anak Kedua

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kabar duka datang dari aktris Acha Septriasa yang baru saja mengalami keguguran.

Artis Acha Septriasa mengalami keguguran calon anak keduanya di masa kehamilan trimester pertama.

Kabar Acha Septriasa mengalami keguguran disampaikan melalui unggahan Instagram pribadinya @septriasaacha, Minggu (1/1/2023).

Pemain film Heart itu awalnya menuliskan kenangannya bersama sang suami, Vicky Kharisma.

Diakui Acha Septriasa, 2023 jadi kali ke tujuh dirinya bisa merayakan momen pergantian tahun bersama Vicky Kharisma.

Acha mengurai momen pergantian tahun tersebut.

"Ke- 7 tahun nya malam tahun baru an sama kamu.. dari mulai dulu setelah honeymoon 2016," lanjutnya.

"2017 sama baby Brie 3 bulan nonton Fireworks di Pyrmont," lanjutnya.

"2018 kita bawa Brie ke kantor Kamu," lanjutnya.

"2019 kita NYE bareng sahabat2 di Sydney," lanjutnya.

"2020 NYE di mobil nonton kembang api dari jalanan tol Harbour bridge," lanjutnya.

"2021 LDR Indo Ausie," lanjutnya.

"2022 kemarin yang booking ticket the rocks last minute dan berhasil menebus road block sampai 3 kali .. dan keluar the rocks sydney baru di jam 2.30 am karena portal nya baru di buka," tulis Acha.

Kemudian ia juga menuliskan resolusinya untuk tahun 2023.

