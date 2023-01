Drama Korea Genre Misteri Dibintangi Park Hae Jin, Ada National Death Penalty Vote

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea bergenre misteri yang dibintangi oleh aktor Park Hae Jin, di antaranya ada drakor National Death Penalty Vote (2023).

Rekomendasi drama Korea misteri milik Park Hae Jin memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea misteri Park Hae Jin punya cerita yang menarik.

Diketahui, Park Hae Jin akan membintangi drama terbarunya berjudul National Death Penalty Vote.

Rencananya drama ini akan tayang di pertengahan tahun 2023.

Drama ini bergenre misteri dan thriller.

Selain Park Hae Jin drama ini juga dibintangi oleh aktor Park Sung Woong dan aktris Im Ji Yeon.

Drakor ini merupakan drakor adaptasi dari webtoon yang disutradarai oleh Park Shin-Woo.

Drama miliik Park Hae Jin ini merupakan drama yang diproduksi oleh kanal SBS.

Selain drama Natonal Death Penalty Vote, berikut rekomendasi drakor misteri dibintangi Park Hae Jin.

1. From Now On Showtime (2022).

2. Kkondae Intern (2020).

3. Forest (2020).

4. Man to Man (2017).