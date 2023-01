Kasus Proyek Jl Ir Sutami, Polda Lampung Serahkan Tahap II Tersangka dan Barang Bukti ke Kejati

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung.co.id - Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung melimpahkan perkara dugaan Tipikor Pekerjaan Kontruksi Preservasi Rekontruksi Jalan Prof Ir Sutami -Sribowono -Sp Sribowono TA 2018-2019.

Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di Mapolda Lampung, Lampung Selatan, dan sudah konfirmasi dengan Direktur kriminal khusus Kombes Pol Arie Rachman, membenarkan adanya pelimpahan tahap II.

Menurut Pandra, pelimpahan dilakukan karena berkas perkara tersebut sudah lengkap. "Pelimpahan barang bukti berikut tersangka dilakukan penyidik kepada jaksa," ujar Pandra di ruang kerjanya, Rabu (4/1/2023).

Pandra menjelaskan bahwa pelimpahan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023.

Bertempat di Kantor Pidsus Kejati Lampung dan diterima langsung oleh Aspidsus Kejati Lampung beserta JPU.

"Barang bukti yang turut dilimpahkan ke Kejati yaitu, barang bukti dokumen dan elektronik, dan uang sebesar 10 Miliar ditambah Rp 100 juta, "ujar Pandra.

Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung berhasil mengungkap kasua Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Kontruksi Preservasi Rekontruksi Jalan Prof Ir Sutami -Sribowono -Sp Sribowono TA 2018-2019, dengan 4 Orang .

Antara lain, B.W.U (Direktur Pt. Usaha Remaja Mandiri); H.W (Komisaris Pt. Usaha Remaja Mandiri); S.H.R (Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Awal), dan R.S (Ppk Pengganti).

Modus Operandi para tersangka, yaitu mengurangi volume pekerjaan dan penggunaan material aspal yang tidak sesuai spesifikasi yang ada pada kontrak.

Kronologis awal kejadian, pada Tahun Anggaran 2018 - 2019, Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung, melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa Pada Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof Dr Ir Sutami - Sribawono - Sp. Sribawono (Pn) dengan nilai kontrak sebesar Rp 143.050.500.000. Kemudian diadendum menjadi Rp 147.533.500.000 yang dikerjakan PT Usaha Remaja Mandiri.

Atas perbuatan para tersangka, diancam dengan Pasal 2 Atau Pasal 3 Uu Ri No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diiubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Uu RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Jo Pasal 56. (rls)