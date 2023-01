Petani Penggarap Lahan Aset Pemprov Lampung Kembali Gelar Aksi Demonstrasi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ratusan petani penggarap lahan terbuka milik Pemprov Lampung di Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan (Kota Baru), Lampung kembali menggelar demonstrasi.

Untuk diketahui, Kota Baru adalah bakal calon lokasi Ibu Kota Provinsi Lampung mendatang menggantikan Bandar Lampung.

Demonstrasi tersebut dilakukan di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (4/1/2023).

Demonstrasi serupa, sebelumnya juga pernah dilakukan di tempat yang sama pada Kamis (24/11/2022) lalu.

Demo ulangan tersebut dilakukan karena belum adanya respon atas aspirasi sebelumnya.

Yakni berkenaan dengan kebijakan penerapan sewa lahan di Kota Baru dengan nilai Rp 300 per meter untuk satu tahun, atau setidaknya Rp 3 juta per hektar per tahun.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/293/VI.02/HK/2022 tentang penetapan sewa tanah Kota Baru yang belum dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung.



Pendemo mengklaim besaran uang sewa lahan tersebut terlalu besar, sehingga dinilai memberatkan mereka.

Selain itu, skema pembayaran atas sewa lahan tersebut juga dinilai hadir dengan paksa melalui mekanisme kebijakan.

Padahal, secara historis aktivitas pertanian di lokasi itu sudah jauh ada sebelum kebijakan tersebut dihadirkan.

"Ini kami demo lagi, karena demo yang kemarin tidak ada tanggapan," kata Walsono, seorang petani penggarap yang ikut dalam aksi demonstrasi.

Selain itu, petani yang ikut akan kebijakan tersebut juga disebut merasa tergopoh-gopoh untuk bisa membayar sewa tersebut.

"Kita inginnya kebijakan tersebut dihapus," kata Walsono.

"Saat ini juga, pemungutan pembayaran sewa lahan dengan memaksa petani yang pada demo sebelumnya direkomendasikan dihapus, nyatanya masih ada," kata Walsono.

Atas itu, petani meminta tuntutan yang sebelumnya diberikan kepada DPRD Lampung untuk segera ditanggapi.

Ada tiga poin tuntutan yang disampaikan petani demonstrasi tesebut.

Yakni pertama, mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/293/VI.02/HK/2022 tentang penetapan sewa tanah Kota Baru yang belum dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung.

Kedua, untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan provokasi yang dilakukan terhadap petani penggarap lahan di Kota Baru.

Dan ketiga, membuka ruang seluas-luasnya untuk petani penggarap lahan Kota Baru untuk melakukan negosiasi pemanfaatan lahan dengan Pemprov Lampung.

(Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer)