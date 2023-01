Promo diskon 50 persen treatment black doll laser plus toning laser di Amora Skin Clinic.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Amora Skin Clinic di Bandar Lampung, Lampung, kembali menggulirkan promo menarik yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2023.

Manajer Amora Skin Clinic Citra Anggia mengatakan, promo ini diantaranya treatment black doll laser plus toning laser diskon 50 persen.

Dengan adanya diskon 50 persen ini treatment black doll laser plus toning laser dari harga Rp 1,2 juta menjadi Rp 600 ribu.

"Selain mendapatkan diskon 50 persen, pasien juga akan mendapatkan gratis basic nail art," kata Anggia, Rabu 4 Januari 2023.

Anggia menjelaskan treatment black doll laser plus toning laser menggunakan laser c plus asal korea yang bersertifikasi, yang mampu mencerahkan wajah, meremajakan kulit, mengecilkan pori, dan membuat wajah glowing seketika.

Berikutnya ada promo beli satu gratis satu treatment japan platinum infus dengan kandungan agent whitening tujuh kali lebih kompleks, yang mampu membuat warna kulit jadi lebih cerah.

Promo lainnya yakni gratis baby skin infuse jika melakukan treatment ultimate japanese mochi skin.

Ultimate japanese mochi skin adalah treatment yang didalamnya ada acne white laser serum, bright toning laser, PRP + cell rejuvenation activator cocktail, dan biolight therapy.

Ada juga promo buy 3 get 2 treatment mesotherapy dan skin booster with hyaluronic acid.

Tak hanya itu, ada juga promo harga spesial.

Diantaranya paket perawatan wajah yang terdiri dari night cream, day cream, facial wash, dan face toner hanya harga spesial Rp 229 ribu

Harga spesial treatment korean hydrofacial Rp 350 ribu, facial peeling Rp 100 ribu, dan facial glowing dengan 13 treatment Rp 65 ribu.

Paket perawatan wajah rutin setahun harga spesial Rp 540 ribu.

Pasien yang mengambil paket perawatan wajah rutin satu tahun itu akan mendapatkan gratis facial glowing dan skin analisis selama satu tahun, potongan harga setiap kali upgrade facial, diskon treatment atau produk, gratis konsultasi dokter, dan informasi promo perawatan kecantikan setiap saat.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)