Janji Atta Halilintar untuk Ameena, Warganet Langsung Baper

Janji Atta Halilintar ke anaknya, Ameena Hanna Nur Atta jadi sorotan netizen.

Dalam unggahan terbarunya, Atta Halilintar mengungkapkan janjinya untuk putri semata wayangnya.

Suami Aurel Hermansyah ini mengaku akan terus menjaga Ameena dengan sepenuh hati.

"Selama Tuhan mengizinkan, kami janji akan jaga kamu sepenuh hati," tulis Atta Halilintar di Instagram, dikutip Kamis (5/1/2023).

Selanjutnya, Atta mengucapkan rasa syukur telah dikaruniai seorang anak.

Apalagi sejak kelahiran putrinya itu, hidup ayah satu anak ini semakin berwarna.

"Anakku..Thank u for sunshine, thank u for rain, thank u for joy, thank you for pain. Terima kasih ya Allah," tandasnya.

Gara-gara janjinya itu, ucapan Atta Halilintar jadi sorotan netizen.

Unggahan suami Aurel Hermansyah ini langsung dibanjiri dengan ucapan terima kasih.

Pasalnya, YouTuber dinilai telah memberikan banyak kebahagiaan.

Alhasil, beragam doa pun berdatangan untuk keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

"Terima kasih juga papata mamanur ameena, karena kebersamaan kalian juga kebahagiaan kita semua," komentar salah seorang netizen.

"Terima kasih jg tanpa kalian sadari, kalian sering membuat kami bAHHAgia apalagi sejak adanya Ameena," sambung yang lain.

"Terima kasih the Atta Family senantiasa memberikan teladan buat Ameena, melihat kebahhagian kalian kami pun bahagia. Semoga Allah menjaga kalian dalam kebaikan dunia dan akhirat," tulis warganet.