9 Rating Drakor Terbaru Januari 2023, Drama Korea Unlock My Boss Episode 10 Naik

Ilustrasi. Rating drama Korea terbaru Unlock My Boss mengalami peningkatan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak perolehan rating drama Korea terbaru Januari 2023, ada drakor The Interest of Love dan Unlock My Boss.

Perolehan rating drama Korea terbaru Januari 2023 drakor Unlock My Boss mengalami peningkatan di episode 10.

Sementara perolehan rating drama Korea terbaru Januari 2023 The Interest of Love mengalami peningkatan yang signifikan.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Jumat (6/1/2023):

1. Unlock My Boss (2022)

Baca juga: 5 Drama Korea Terbaru Thriller Rating Tertinggi 2022, Ada Little Women

Baca juga: 5 Drakor Romantis Rating Tertinggi di 2022, Ada Drama Korea Twenty Five Twenty One

Rating Unlock My Boss mengalami peningkatan di episode 10, sebelumnya menurun di episode 9.

Di episode 10, Unlock My Boss meraih rating 1,4 persen lebih besar dari episode 9 yakni 1,1 persen.

Di episode 8, rating Unlock My Boss sempat naik dari episode 7 yakni 1 persen ke 1,3 persen.

Sejak awal penanyangan, Unlock My Boss kerap mendapatkan rating yang berada di bawah dua persen.

Pada episode 5 misalnya, serial Chae Jong Hyeop hanya meraih peringkat 1,1 persen.

Unlock My Boss diketahui mengangkat kisah arwah seorang CEO perusahaan teknologi yang terjebak di dalam sebuah ponsel setelah dibunuh oleh orang tak dikenal.

Demi mengetahui penyebab kematiannya, CEO itu kemudian meminta bantuan seorang pencari kerja untuk menduduki posisinya di kantor sekaligus menjalani misi rahasia.

2. The Interest of Love (2022)

Drama Korea terbaru The Interest of Love mengalami peningkatan yang signifikan di setiap episodenya.