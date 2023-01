Rekomendasi Drama Korea Dibintangi Kim Min Jae, Ada Drakor Dr Romantic 3

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Min Jae, ada drakor terbaru berjudul Dr Romantic 3 yang rencananya tayang di Tahun 2023.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Kim Min Jae memiliki beragam genre dan cerita menarik.

Selain itu melalui rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Kim Min Jae, para penggemar drakornya bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Terbaru, dia akan kembali para pencinta drakor lewat drama Korea Poong The Joseon Psychiatrist 2.

Drama Korea terbaru Poong The Joseon Psychiatrist 2 ini merupakan karya besutan sutradara Park Won-Gook, yang pernah memproduksi drakor A Daughter Just Like You, Working Mom House Daddy, dan The Emperor: Owner of the Mask.

Sementara naskahnya digarap oleh Lee Bom.

Serial Poong The Joseon Psychiatrist 2 dibintangi aktor Kim Min-Jae dan Kim Hyang-Gi sebagai pemeran utama.

Dalam hal ini, Kim Min Jae berperan sebagai Yoo Se-Poong, seorang dokter psikiater untuk keluarga kerajaan di masa dinasti Joseon yang dipecat karena terlibat konsipirasi para bangsawan.

Dia kemudian berkunjung ke Desa Gyesu dan membantu warga sembuh dari penyakit mereka.

Bakal tayang di aplikasi berbayar Viu pada 11 Januari 2023 mendatang, Poong The Joseon Psychiatrist 2 akan kembali menceritakan kelanjutan kisah Yoo Se Poong dalam menyembuhkan pasiennya.

Terlepas dari perannya di drama Korea Poong The Joseon Psychiatrist 2, ada pula drakor Kim Min Jae lainnya.

1. Dr. Romantic 3 (2023)

2. Poong, The Joseon Psychiatrist (2022)

3. Dali and Cocky Prince (2021)