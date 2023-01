Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Yoo Bi, Ada Drakor Kriminal The Escape of the Seven

Ilustrasi Lee Yoo Bi. Menggaet Lee Yoo Bi sebagai pemainnya, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Bi, termasuk drakor kriminal berjudul The Escape of the Seven.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Bi kini semaki bertambah.

Bahkan, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Bi tak hanya berputar di genre romantis, tetapi juga mulai merambah ke drama kriminal.

Terlebih, cerita yang disajikan dari beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Bi juga tak kalah menarik dari serial lain.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Bi ini pula, pencinta drakor bisa melihat jejaknya selama berkarier menjadi aktris di dunia hiburan Korea Selatan.

Terbaru, Lee Yoo Bi yang mulai dikenal berkat drakor The Innocent Man (2012), Gu Family Book (2013), Pinocchio (2014) itu akan hadir menghibur pencinta drama kriminal lewat drakor terbaru berjudul The Escape of the Seven.

Rencananya, serial itu akan tayang pada pertengahan 2023 mendatang di saluran televisi SBS.

Dalam hal ini, Lee Yoo Bi akan beradu akting dengan artis ternama lain, seperti Uhm Ki Joon, Lee Joon, dan Hwang Jung Eum.

Mengisahkan tentang kisah tujuh orang yang terlibat kasus orang hilang dan menghadapi insiden besar, Lee Yoo Bi terpilih untuk memerankan tokoh Han Mo Ne.

Dia diceritakan sebagai seorang idol yang banyak digemari orang.

Kehidupannya tampak begitu sempurna. Apalagi dia juga dikaruniai oleh paras yang rupawan dan keluarga yang kaya.

Akan tetapi, dia sebenarnya memiliki kekurangan.

Han Mo Ne kerap berbohong ke orang lain dan terus mengulangi sifat buruknya itu.

Selain The Escape of the Seven, ada pula rekomendasi drakor Lee Yoo Bi lainnya yang bisa dinikmati para penggemar.

1. Yumi's Cells S2 (2022)

