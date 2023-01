Sinopsis Drama Korea Terbaru Queen of The Mask, Drakor Thriller Kim Sun Ah

Ilustrasi poster drakor. Dibintangi aktris Kim Sun Ah, berikut sinopsis drama Korea terbaru Queen of the Mask.

Dibintangi aktris Kim Sun Ah, berikut sinopsis drama Korea terbaru Queen of the Mask.

Simak sinopsis drama Korea terbaru Queen of the Mask yang menampilkan Kim Sun Ah sebagai bintang utamanya.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Queen of the Mask, drakornya ini dijadwalkan tayang di pertengahan tahun 2023.

Aktris Kim Sun Ah akan membintangi drama terbaru berjudul Queen of The Mask.

Sebelumya, ia membintangi drakor The Empire bersama dengan aktor Ahn Jae-Wook.

Drakor Queen of The Mask juga menampilkan sejumlah aktris yakni Kim Sun Ah, Oh Yoon Ah, Shin Eun Jung, dan Yoo Sun.

Drakor ini bergenre misteri dan thriller.

Sementara itu, drama ini disutradarai langsung oleh Kang Ho-Joong.

Naskah aslinya ditulis oleh Im Do-Wan.

Agar tak penasaran, berikut sinopsis drama Korea terbaru Queen of The Mask.

Drama nini menceritakan tentang kehidupan empat wanita terseret ke dalam pusaran karena satu pria.

Do Jae-Yi (Kim Sun-A) adalah seorang pengacara hak asasi manusia terkenal yang membela yang lemah.

Dia sebenarnya adalah orang yang ambisius dan dia memperbaiki perbuatan kotor yang dilakukan oleh walikota Kota Tongjoo.

Go Yoo-Na (Oh Yoon-Ah) terlibat dalam kasus pembunuhan 10 tahun lalu dan dia melarikan diri ke AS sendirian. Sekarang, Go Yoo-Na sudah menikah dan memiliki seorang putri.

