Rekomendasi Drama Korea Bergenre Thriller Dibintangi Oh Yoon Ah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea bergenre thriller dengan Oh Yoon Ah yang menjadi bintang utama, ada drakor Queen of The Mask.

Diketahui Oh Yoon Ah akan membintangi drakor terbaru berjudul Queen of The Mask.

Rencananya drakor ini akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Drakor Queen of The Mask merupakan drama bergenre thriller dan misteri.

Pada drakor ini Oh Yoon Ah berperan sebagai Go Yoo-Na.

Drama ini digarap langsung oleh sutradara Kang Ho-Joong.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Im Do-Wan.

Selain Queen of The Mask, berikut rekomendasi drakor dibintangi Oh Yoon Ah.

1. Fly, Butterflies (2021).

2. Once Again (2020).

3. Hospital Playlist (2020).

4. A Pledge To God (2018).