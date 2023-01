Sinopsis Drama Korea Terbaru Queen of The Mask, Drakor yang Dibintangi Kim Sun Ah

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Queen of the Mask, yang dibintangi aktris Kim Sun Ah.

Meskipun drama Korea terbaru Queen of the Mask diagendakan tayang pertengahan 2023, drakor yang dibintangi Kim Sun Ah tersebut sudah ada sinopsisnya.

Aktris Kim Sun Ah akan membintangi drama terbaru berjudul Queen of The Mask.

Sebelumya, ia membintangi drakor The Empire bersama dengan aktor Ahn Jae-Wook.

Drakor Queen of The Mask juga menampilkan sejumlah aktris yakni Kim Sun Ah, Oh Yoon Ah, Shin Eun Jung, dan Yoo Sun.

Drakor ini bergenre misteri dan thriller.

Sementara itu, drama ini disutradarai langsung oleh Kang Ho-Joong.

Naskah aslinya ditulis oleh Im Do-Wan.

Drama nini menceritakan tentang kehidupan empat wanita terseret ke dalam pusaran karena satu pria.