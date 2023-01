Penampakan Venna Melinda Setelah Mengalami KDRT Ferry Irawan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penampakan artis Venna Melinda setelah mengalami KDRT oleh sang suami Ferry Irawan.

Dilihat dalam unggahan anak Venna Melinda, Athalla Naufal, Venna Melinda terlihat terbaring lemah di ranjang rumah sakit, Senin (9/1/2023).

Tampak tangan kanan Venna Melinda dipasangi infus.

Adik Verrell Bramasta itu mencium kening sang ibu.

Wajah Venna Melinda tak terlihat jelas lantaran ditutup dengan masker.

Tak banyak kata yang dituliskan Athalla pada caption foto unggahannya.

Athalla Naufal tampak mengunggah potret kebersamaannya dengan Venna Melinda saat berada di rumah sakit, Senin (9/1/2023).

Ia hanya menuliskan harapannya agar bisa selalu mememani sang mama.

"Always here for you mah (selalu di sini untukmu mah)," tulis Athalla.

Unggahan Athalla tersebut langsung dibanjiri doa dan dukungan warganet.

Tampak pula deretan publik figur yang meninggalkan komentar pada unggahan tersebur.

Musisi Maia Estianty terlihat meninggalkan emoji hati berwarna merah.

Lalu ada doa dari pedangdut Kristina, "Big hugs sis venna sayang."

Sebelumnya, Athalla juga mengunggah momen genggam tangan sang ibu di Instagram Story.

