16 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Im Soo Hyang, Ada Drakor Kokdu: Season of Deity

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar rekomendasi drama Korea terbaru Im Soo Hyang kini semakin bertambah dari beragam genre drakor.

Bahkan, rekomendasi drama Korea terbaru Im Soo Hyang tak hanya berputar di genre romantis, tetapi juga mulai merambah ke drama fantasi.

Terlebih, cerita yang disajikan dari beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Im Soo Hyang juga tak kalah menarik dari serial lain.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Im Soo Hyang ini pula, pencinta drakor bisa melihat jejaknya selama berkarier menjadi aktris di dunia hiburan Korea Selatan.

Terbaru, Im Soo Hyang yang mulai dikenal berkat drakor My ID Is Gangnam Beauty itu akan hadir menghibur pencinta drama kriminal lewat drakor terbaru berjudul Kokdu: Season of Diety.

Rencananya, serial itu akan tayang pada 27 Januari 2023 mendatang di saluran televisi MBC, setiap Jumat dan Sabtu.

Tayangan ini juga akan menggantikan penayangan The Forbidden Marriage.

Pada drama Korea terbaru Kokdu: Season of Deity, Im Soo Hyang akan beradu akting dengan artis ternama lain, seperti Kim Jung-Hyun

Mengisahkan tentang kisah cinta antara malaikat pencabut nyawa dan dokter yang berkemampuan spesial, Im Soo Hyang akan berperan sebagai Han Gye Jeol, sang dokter.

Dia dikisahkan sebagai orang yang bisa memerintah sang malaikat maut.

Selain drakor terbaru Kokdu: Season of Deity, ada pula drama Korea Im Soo Hyang lain yang sayang untuk dilewatkan.

1. Doctor Lawyer (2022).

2. Woori The Virgin (2022).

3. When I Was The Most Beautiful (2020).