10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Moo Jin Sung, Ada Drakor Romantis

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Moo Jin Sung, termasuk drakor dengan genre romantis Can We Be Strangers

Selain mengangkat kisah yang menarik, rekomendasi drama Korea terbaru Moo Jin Sung juga menghadirkan pemain drakor ternama asal Korea Selatan.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Moo Jin Sung pula, para penikmat drakor bisa mengetahui jejak serial yang pernah dibintanginya selama berkarier di dunia hiburan.

Terbaru, Moo Jin Sung akan tampil dalam drakor terbaru Can We Be Strangers.

Di sana, dia akan berperan sebagai Min Jae Kyum dan beradu akting dengan Kang Sora dan Jang Seung Jo.

Min Jae Kyum diceritakan sebagai pemuda yang tampan, sopan, dan berasal dari keluarga terpandang.

Dia merupakan teman dekat Goo Eun Beom (Jang Seung Jo), tetapi tertarik untuk menjalin hubungan dengan mantan istri temannya, Oh Ha Ra (Kang Sora).

Bercerita tentang kisah reuni sepasang mantan suami istri setelah bercerai, serial ini rencananya akan tayang pada 2023 mendatang.

Namun selain drakor Can We Be Strangers, sebenarnya Moo Jin Sung sudah banyak membintangi drama lainnya.

Beberapa rekomendasi drakor Moo Jin Sung yang bisa ditonton, di antaranya:

1. Birthcare Center (2020).

2. Beautiful You (2015).

3. Scholar Who Walks the Night (2015).

4. Shine or Go Crazy (2015).

