Lesti Kejora Batal Tampil di HUT Indosiar Karena Hal Ini

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Istri Rizky Billar, Lesti Kejora batal tampil di HUT ke 28 Indosiar.

Batal tampilnya istri Rizky Billar, Lesti Kejora di acara HUT tersebut diungkap Direktur Programming SCM, Harsiwi Achmad.

Alasannya, Lesti Kejora ingin fokus perbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Rizky Billar.

Diketahui, Lesti Kejora sempat dihujat habis-habisan saat dirinya mencabut laporan KDRT yang dilakukan Rizky Billar.

Netizen lantas menerka bahwa Lesti Kejora tak akan laku lagi di dunia hiburan.

Dan benar saja sampai saat ini Lesti belum comeback.

Harsiwi Achmad, direktur programming Surya Citra Media (SCM), perusahaan yang menaungi Indosiar tempay Lesto hendak comeback angkat suara.

“Betul. Kami mendapat pernyataan langsung dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil di ulang tahun Indosiar,” kata Harsiwi, Senin (9/1/2023), seperti dikutip dari Kompas.com.

Harsiwi menjelaskan bila Lesri masih fokus menata lagi rumah tangganya.

“Lesti Kejora dan pasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya,”

“Kita doakan yang terbaik untuk mereka. The show must go on (pertunjukan harus tetap berjalan, red),” pungkasnya.

Sosok Pejabat TV Tegaskan HUT Indosiar Bakal Tetep Meriah Tanpa Lesti Kejora

Penyanyi Lesti Kejora sempat dikabarkan akan kembali ke layar TV usai kasus KDRT Rizky Billar. Namun rencana itu batal.

Beberapa waktu lalu, memang Lesti Kejora membuat laporan terkait adanya dugaan tindak pidana KDRT yang dialaminya karena perbuatan Rizky Billar.