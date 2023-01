Sinopsis Drama Korea Terbaru The High Priest Rembrary, Dibintangi Kim Min Kyu

Ilustrasi pemain drama Korea terbaru The High Priest Rembrary

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menggaet aktor Kim Min Kyu, berikut sinopsis drama Korea terbaru The High Priest Rembrary.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru The High Priest Rembrary, penikmat drakor bisa mendapatkan gambaran besar cerita yang disajikan.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru The High Priest Rembrary juga bisa mengungkap para pemain yang terlibat dalam proyek tersebut.

The High Priest Rembrary merupakan proyek drakor terbaru sutradara Park So Yeon dan Lee So Yoon.

Sementara naskahnya digarap oleh Lee Cheon Geum.

Untuk pemain, artis yang terlibat dalam proyek ini Kim Min Kyu, Go Bo Gyeol, Lee Jang Woo, dan masih banyak lagi.

Namun Kim Min Kyu dan Go Bo Gyeol dipilih untuk menjadi bintang utama dalam serial The High Priest Rembrary.

Tayangan yang juga dikenal dengan judul Daeshingwan Lembrary ini mengadaptasi web novel berjudul Sungseureowoon Idol (Holy Idol), karya Shin Hwa-Jin

Serial terbaru Kim Min Kyu itu diketahui bergenre komedi, romantis, drama, dan fantasi.

Rencananya, tayangan drakor terbaru The High Priest Rembrary dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2023 mendatang.

Serial ini bakal disiarkan di saluran televisi tvN.

Sayangnya, tanggal perilisan drama Korea terbaru ini masih belum diumumkan.

The High Priest Rembrary menceritakan kisah tentang pendeta yang berasal dari dunia lain yang tiba-tiba menjadi anggota grup idol.

Rembrary (Kim Min Kyu), seorang pendeta tinggi yang memiliki kekuatan ilahi terkuat di dunianya.

