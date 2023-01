Sinopsis Drama Korea Terbaru Deliveryman, Drakor Terbaru Yoon Chan Young

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Deliveryman, drakor yang akan dibintangi oleh Yoon Chan Young.

Deliveryman merupakan drama Korea terbaru dari Genie TV yang saat ini dicari sinopsisnya.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Run Into You, drakornya akan tayang pertengahan tahun 2023.

Yoon Chan Young akan kembali ke layar kaca pada drakor Deliveryman.

Drakor ini turut menghadirkan aktor Minah Girl's Day dan Kim Min Seok.

Menilik dari sinopsisnya Yoo Chan Young akan berperan sebagai supir taksi yang menumpangi hantu.

Sebelumnya, Yoo Chan Young memerankan drakor hit All of Us Are Dead (2022).

Di tahun ini ia akan membintangi dua drama yaitu Deliveryman dan All of Us Are Dead 2.

Drama ini disutradarai langsung oleh Kang Sol dan Park Dae-Hee.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Joo Hyo-Jin, Park Hye-Young dan Han Bo-Kyung.

Agar tak penasaran berikut sinopsis drakor terbaru Deliveryman.

Melansir dari Soompi, Yoon Chan Young, Minah Girl's Day, dan Kim Min Seok datang ke layar kaca dalam drama baru.

Drama orisinal baru Genie TV “Deliveryman” (judul literal) akan menceritakan kisah duo yang terdiri dari seorang sopir taksi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan hantu yang menderita kehilangan ingatan.

Yoon Chan Young, Minah, dan Kim Min Seok telah dikonfirmasi untuk mengambil peran utama, dan pemirsa dapat menantikan sebuah drama yang penuh dengan bakat dan penampilan yang menarik.