Promo Diskon 20 Persen Fashion Tertentu di Gaudi Mal Boemi Kedaton

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gaudi Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung, memiliki promo yang berlaku hingga 31 Januari 2023.

Pegawai Gaudi Mal Boemi Kedaton Elma mengatakan, promo tersebut yakni diskon 20 persen yang berlaku untuk fashion tertentu yang ada di Gaudi Mal Boemi Kedaton.

Namun jangan khawatir karena fashion yang diberikan diskon 20 persen bukan fashion lama atau ketinggalan zaman.

Setelah diberi diskon harga fashionnya menjadi mulai Rp 150 ribu.

Berikutnya ada juga promo harga spesial mulai Rp 100 ribu.

Sama dengan diskon 20 persen, harga spesial Rp 100 ribu juga untuk fashion tertentu di Gaudi Mal Boemi Kedaton

Agar konsumen bisa dengan mudah menemukan fashion yang diberikan promo, Gaudi Mal Boemi Kedaton sudah menyediakan tempat khusus

Di tempat khusus itu tertera tulisan promo.

Tak hanya promo, di sini juga ada fashion baru yakni kemeja, celana, dress, blazer, dan jaket jeans.

"Gaudi Mal Boemi Kedaton memang selalu menghadirkan fashion terbaru, agar konsumen tidak bosan dengan fashion yang itu-itu saja," kata Elma, Rabu 11 Januari 2023.

Gaudi Mal Boemi Kedaton merupakan toko yang menjual fashion khusus wanita dari usia remaja sampai dewasa.

Fashion di sini ada celana, rok, kemeja, blouse, sweater, jaket, crop top, dan jaket.

Semua fashion disini memiliki model dan beragam, warna yang menarik, dan nyaman digunakan walaupun cuaca sedang gerah.

"Seperti saat ini cuaca sedang gerah, kalau bingung pakai fashion apa, pakai saja fashion di Gaudi Mal Boemi Kedaton," ujar Elma.

Selain itu fashion di sini juga tersedia berbagai ukuran, misalnya kemeja tersedia ukuran M sampai L besar.

Tak hanya itu, fashion disini adalah fashion yang kekinian berkualitas, dan awet.

Gaudi Mal Boemi Kedaton ada di lantai satu Mal Boemi Kedaton Bandar Lampung.

Gaudi Mal Boemi Kedaton buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB.

