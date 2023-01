Gaya Foto Nikita Mirzani Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gaya foto Artis Nikita Mirzani jadi sorotan.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Nikita Mirzani mengunggah foto seksinya.

Postingan terbaru Nikita Mirzani memperlihatkan ia duduk di kursi namun tak terlihat mengenakan pakaian.

Di sana, Nikita dengan berani berpose mengangkang sambil duduk di atas kursi.

Bagian tubuhnya pun sebagian tertutup oleh oleh kursi tersebut dan ia seperti tak memakai sehelai benang pun.

“Elastic,” tulis Nikita Mirzani pada keterangan foto terbarunya, Sabtu (14/01/2023).

Tentu saja unggahan tersebut tak luput dari perhatian netizen.

Banyak yang memuji pose berani janda tiga anak tersebut.

“Hayo tebak pake pakaian atau enggak?,” ujar netizen.

“The one and only wanita superhero,” kata netizen.

“Elastic bombastic,” ungkap netizen.

“So hott,” jelas netizen.

Di lain sisi, Nikita diisukan akan menikah dengan pacar bulenya Antonio Dedola di tahun ini.

Bahkan, wanita yang kerap disapa Nyai ini siap untuk bertemu dengan keluarga Antonio Dedola di London.