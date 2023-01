Rekomendasi Drama Korea Terbaru Crash Course in Romance, Tonton Akting Jeon Do Yeon

Ilustrasi poster drakor Crash Course in Romance.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Drakor terbaru Crash Course in Romance, berikut deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jeon Do Yeon.

Daftar rekomendasi drama Korea terbaru Jeon Do Yeon kini semakin bertambah.

Terlebih, deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jeon Do Yeon juga memiliki keberagaman genre.

Terbaru, Jeon Do Yeon mendapatkan peran di drakor terbaru Crash Course in Romance.

Diketahui serial ini disutradarai oleh Yoo Je-Won, yang pernah menggarap drakor populer Hometown Cha-Cha-Cha.

Sementara naskah Crash Course in Romance digarap oleh Yang Hee-Seung, yang pernah menulis naskah drama Oh My Ghost.

Di drama Korea terbaru Crash Course in Romance, Jeon Do Yeon didapuk sebagai pemeran utama.

Dia memainkan peran Nam Haeng Seon, seorang mantan atlet nasional yang mendadak menjadi guru privat.

Pada drakor romantis ini, Jeon Do Yeon akan terlibat kisah cinta dengan Jung Kyoung Ho, yang memerankan tokoh Choi Chi Yeol, seorang instruktur populer.

Namun selain drakor terbaru Crash Course in Romance, berikut drakor Jeon Do Yeon lainnya.

1. Lost (2021)

2. The Good Wife (2016)

3. On Air (2008)

4. Lovers in Prague (2005)