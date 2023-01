HokBen Lampung City Mall Beri Promo Beli 2 Hoka Ramen Gratis 2 Teh Kotak

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - HokBen Lampung City Mall di Bandar Lampung memberikan promo menarik di bulan Januari 2023 untuk pelanggan setia HokBen.

Supervisor HokBen Lampung City Mall Devi Kurniawati mengatakan, promo yang berlaku diantaranya ada promo low hour yakni beli HokBen Fried Chicken dan nasi hanya Rp 22 ribu.

Promo low hour ini berlaku setiap senin-jumat pukul 15.00-17.00 hingga 24 Januari 2023.

"Namun promo ini hanya berlaku khusus untuk dine in atau makan ditempat," kata Devi, Senin 16 Januari 2023.

Masih di promo HokBen Fried Chicken, jika melakukan pembelian 2 pcs HokBen Fried Chicken beserta satu nasi dan dua teh kotak atau aqua ada potongan harga dari Rp 56 ribu jadi Rp 42 ribu.

Promo ini juga hanya berlaku dine in, dan akan berlangsung hingga 31 Januari 2023.

Berikutnya promo super bowl yang berlaku setiap kamis sampai minggu hingga 31 Januari 2023.

Promo super bowl ini bisa didapatkan dine in maupun take away atau dibawa pulang.

Di promo super bowl ini ada harga spesial Rp 38 ribu untuk pembelian super bowl, baik shrimp roll, egg chicken roll, maupun tori ball.

Masing-masing super bowl ini sudah ada beef teriyaki.

Selanjutnya promo Hoka Ramen ukuran large yang hanya berlaku dine in.

Promonya gratis teh ocha untuk pembelian Hoka Ramen ukuran large yang berlaku setiap rabu hingga tanggal 25 Januari 2023.

Hoka Ramen ada Ramen Tori Paitan yang isinya ada telur, ayam casiu, pakcoy, nori, taburan bawang, serta kuah bening dan gurih.

Ada juga Ramen Hokaido isinya ada telur mie, pakcoy, jagung, daging ayam casiu, butter, kuah creamy.

Masing-masing harganya Rp 45 ribu.

Promo Hoka Ramen berikutnya adalah jika beli dua hoka ramen ukuran large apa saja bisa mendapatkan gratis dua teh kotak dan harganya Rp 90 ribu.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)