Pemain Chelsea Mykhailo Mudryk Punya Koleksi Tato dengan Makna Khusus

Dibalik tato pemain Chelsea Mykhailo Mudyrk memiliki maksa tersendiri.

Sebelumnya, Mudryk resmi bergabung dengan The Blues pada Minggu (15/01/2023) lalu.

Secara resmi, Chelsea membeli pemain asal Shakhtar Donetsk itu sebesar 100 juta euro atau setara dengan Rp 1,6 triliun.

Selain disebut pemain termahal, kehidupan Mudryk miliki fakta lain.

Pemain berusia 22 tahun ini, punya tato dengan sebuah makna.

Tato-tato tersebut kebanyakan bermakna religius.

Seperti diwartakan The Sun, ia memiliki tato huruf kapital "F" di sisi tangan kanannya dan "E" di sebelah kiri.

Tato itu melambangkan sebagai seorang Kristen yang taat dan membentuk kata Portugis untuk "iman".

Tak hanya di tangan, pada bagian kiri dadanya itu juga bertuliskan 'Dear God, If today i lose my hope, please remind me that your plans are better than my dreams' (Ya Tuhan, Jika hari ini aku kehilangan harapanku, tolong ingatkan aku bahwa rencana-Mu lebih baik dari mimpiku).

Di lain sisi, Mudryk meninggalkan Shakhtar Donetsk sebagai bintang yang sedang naik daun.

Ia bersinar dengan penampilan internasional dan pengakuan dari UEFA sebagai salah satu pemain muda terbaik di babak penyisihan grup Liga Champions tahun ini.

Mudryk juga tercatat sebagai pemain yang memiliki lari tercepat 36,6 km / jam (22,7 mph) di pertandingan Liga Champions.