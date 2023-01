Sinopsis Drama Korea Song of the Bandits, Drakor Action Kim Nam Gil

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Song of the Bandits, yang menghadirkan Kim Nam Gil sebagai pemerannya.

Dijadwalkan tayang tahun ini, sinopsis drama Korea terbaru Song of the Bandits akhirnya keluar.

Dari sinopsis drama Korea terbaru Song of the Bandits, pencinta drakor bisa mengetahui gambaran besar dari cerita yang diangkat.

Selain itu, deretan para pemainnya juga bisa terungkap dari sana.

Song of the Bandits merupakan proyek drama terbaru aktor Kim Nam Gil.

Serial bergenre action dan thriller ini disutradarai oleh Han Jung Hoon.

Sutradara Han Jung Hoon sudah berpengalaman dalam memproduksi beragam genre drakor terbaru, termasuk Vampire Prosecuto, Bad Guys, 38 Task Force, hingga My Fellow Citizens!.

Sementara itu, naskah dari drakor Song of the Bandits akan ditulis oleh Hwang Joon Hyuk.

Dia diketahui pernah menggarap naskah drama Twenty Years Old, Drama Stage Season 1: The Woman Who Makes the Last Meal, dan Black Dog.

Untuk pemain, Song of the Bandits akan menghadirkan aksi deretan aktor ternama.

Di antaranya, Kim Nam Gil, Seohyun, Yoo Jae Myung, Lee Hyun Wook, dan Lee Ho Jung.

Walaupun dijadwalkan tayang pada 2023, tanggal perilisannya masih dalam tahap diskusi.

Hanya saja, serial ini diprediksi siap menghibur pencinta drakor action pada paruh ketiga tahun 2023.

Lalu seperti apa sinopsis Song of the Bandits yang dibintangi oleh Kim Nam Gil?