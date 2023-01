Sinopsis Oasis, Drama Korea Terbaru Seunghee Oh My Girl

Ilustrasi. Sinopsis Oasis, drama Korea terbaru diperankan Seunghee Oh My Girl.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis Oasis, drama Korea terbaru dari Seunghee Oh My Girl.

Seunghee Oh My Girl dikonfirmasi akan membintangi drama Korea terbaru KBS2.

Hal tersebut dikonfirmasi pada 18 Januari di mana drama Korea terbaru Oasis membagikan, bahwa Seunghee girl group Oh My Girl berperan sebagai sahabat Oh Jung Shin (Seol In Ah) Ham Yang Ja dalam drama tersebut.

Pemeran utama dalam drakor ini adalah Jang Dong Yoon, Seol In Ah, dan Choo Young Woo.

Drakor ini mengusung genre melodrama yang menghadirkan kisah cinta segitiga dan persahabatan antara 3 orang, yang saling menyimpan perasaan satu sama lain.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Pandora: Beneath The Paradise, Drakor yang Dibintangi Lee Ji Ah

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Romantis Lee Sung Kyung, Pemain Drakor Call It Love

Penasaran dengan alur cerita drama Korea Oasis? Simak sinopsisnya di bawah ini.

Sinopsis Drama Korea Terbaru Oasis

Oasis adalah sebuah drama yang berlatarkan tahun 1980-an dan 90-an ketika Korea Selatan sedang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dan perubahan budaya.

Drama ini akan menceritakan kisah tiga anak muda yang memberikan segalanya untuk melindungi impian, persahabatan, dan cinta pertama dalam hidup mereka.

Sebelumnya telah dikonfirmasi bahwa Jang Dong Yoon, Seol In Ah, dan Chu Young Woo akan berperan sebagai tiga karakter utama.

Seunghee akan berperan sebagai Ham Yang Ja, sahabat Oh Jung Shin sejak masa SMA mereka.

Satu mimpinya dalam hidup adalah menjadi penyanyi, dan dia mengambil langkah berani untuk pindah dari pedesaan ke kota untuk mengejar mimpinya.

Kepada teman-temannya, dia menawarkan semacam kejujuran yang menyegarkan, tidak takut berterus terang dalam kata-katanya dan mengatakan apa adanya.

Di atas panggung, dia memikat hati orang-orang dengan pesona tersembunyi.