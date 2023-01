Sinopsis Drama Korea Terbaru Sending Me to You, Rowoon SF9 Jadi Duda Keren

Ilustrasi Rowoon SF9. Simak sinopsis drama Korea terbaru Sending Me to You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menampilkan akting Rowoon SF9, berikut sinopsis drama Korea terbaru Sending Me to You.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Sending Me to You, penikmat cerita romantis bisa mendapatkan gambaran mengenai kisah yang diangkat.

Selain itu dari sinopsis drama Korea terbaru Sending Me to you, pencinta drakor juga dapat mengetahui deretan para pemainnya.

Sending Me to You merupakan drama Korea terbaru Rowoon SF9.

Agensinya, FNC Entertainment mengatakan sang artis akan menjadi salah satu pemain yang siap menghibur para pencinta drakor romantis.

Tokoh yang akan diperankannya adalah Shim Jung Woo, seorang duda muda.

Diketahui Sending Me to You bergenre romantis komedi.

Para penggemar akan dibawa ke masa lampau, tepatnya di masa dinasti Joseon.

Serial ini akan menceritakan tentang pertemuan antara janda muda Jung Soon Deok dan duda muda Shim Jung Woo.

Bernasib sama, keduanya akan bersama-sama berjuang menikahkan empat gadis muda yang mewakili Joseon.

Shim Jung Woo dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tampan. Karena pesonanya itu, dia berhasil memikat hati putri raja dan akhirnya menjadi menantu raja.

Sayangnya, sang putri pingsan ketika mereka melakukan upacara pernikahan.

Kejadian kurang menyenangkan tersebut membuat Shim Jung Woo berakhir menjadi seorang duda di usia 17 tahun.

Dia pun kemudian meminta pernikahan mereka dibatalkan dan berniat membantu negaranya.

