Sinopsis For Sale Since I Broke Up, Drama Korea Terbaru Romantis Audio Kim Jae Young

Ilustrasi. Sinopsis drama Korea terbaru romantis audio For Sale Since I Broke Up.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis For Sale Since I Broke Up, drama Korea terbaru audio romantis.

Drama Korea terbaru ini akan dibintangi oleh Kim Jae Young dan Yoon So Hee.

STUDIO X+U LG U+ mengumumkan bahwa Kim Jae Young dan Yoon So Hee telah berperan sebagai pemeran utama di drama Korea terbaru For Sale Since I Broke Up.

Kim Jae Young dan Yoon So Hee memerankan drakor terbaru ini di episode pertama dari audio drama berjudul Sometimes.

Bagaimana alur cerita dari drama audio romantis ini? Jika penasaran, simak sinopsis For Sale Since I Broke Up di bawah ini.

Sinopsis For Sale Since I Broke Up

Drakor ini merupakan drama romantis yang dimulai ketika Lee Joo Ah (diperankan oleh Yoon So Hee) mencoba untuk membeli gelang pasangan edisi terbatas dari Lee Joon Pyo (diperankan oleh Kim Jae Young), melalui pasar barang bekas di situs web.

Lee Joo Ah tiba-tiba menyaksikan pacarnya berselingkuh di tempat dia bertemu penjual Lee Joon Pyo.

Dan setelah pertemuan itu, Lee Joon Pyo tidak dapat berhenti memikirkannya karena dia pernah memiliki pengalaman serupa.

Kim Jae Young akan menyuarakan suaranya yang dalam untuk karakter Lee Joon Pyo, orang yang keras kepala yang tidak pernah melakukan apa pun yang tidak ingin dia lakukan.

Meskipun ia terkenal di industri sebagai pengembang TI yang sukses, ia beristirahat dari segalanya setelah putus dengan pacarnya selama tiga tahun.

Hidupnya berubah ketika dia bertemu calon pembeli Lee Joo Ah, saat mencoba menyingkirkan barang-barang dari hubungan sebelumnya.

Meskipun dia biasanya tidak tertarik pada orang lain, dia menjadi hangat dan penuh kasih sayang di hadapan Lee Joo Ah.

Berperan sebagai penulis novel web Lee Joo Ah adalah seseorang yang tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain dan moto hidupnya adalah “Jangan menyusahkan orang lain! Mari kita tidak menjalani kehidupan yang memalukan!”

